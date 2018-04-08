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МИД РФ назвал "информационным вбросом" данные о применении химоружия сирийской армией
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08.04.2018 17:24
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Информация о применении армией правительства Сирии химического
оружия в сирийской Думе может стать оправданием для возможных
силовых ударов извне, отметили в министерстве иностранных дел РФ.
МИД РФ: Звучат ссылки на пресловутую НПО "Белые каски" Фото:
Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook "Продолжаются
информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих
веществ правительственными войсками. Очередная такая сфабрикованная
информация о якобы имевшей место химатаке на Думу появилась вчера.
При этом звучат ссылки на пресловутую НПО "Белые каски", которую не
раз уличали в смычке с террористами, и другие так называемые
гуманитарные организации, базирующиеся в Великобритании и
США", – говорится в сообщении.Российские дипломаты считают,
что "цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо
оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную
оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования,
одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары
извне"."Необходимо еще раз предупредить, что военное вмешательство
под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по
просьбе законного правительства находятся российские
военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым
тяжелым последствиям", – сказано в заявлении МИД РФ.Волонтеры
и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку
с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в
результате химатаки погибли от 70 до 100 человек.В Госдепе США
заявили, что внимательно следят за тревожными
сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства
Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой
режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие
атаки".В минобороны РФ опровергли информацию о применении сирийской
армией химоружия.Дума является последним городом в Восточной Гуте,
который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских
правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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