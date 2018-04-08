На аукцион Christie's выставили версию работы Джеффа Кунса, которая выглядит как 11-футовая разноцветная куча пластилина. Об жтом сообщает artnet .

Творение должны продать за приблизительно 20 миллионов долларов в Нью-Йорке 17 мая. Алюминиевая работа Play-Doh стала легендой еще до показа в Whitney в 2014 году. У Кунса ушло два десятилетия на создание уникальной текстуры скульптуры, которая в окончательной версии похожа на высушенный пластилин.

Команда Кунса создала более двух дюжин соединяющихся секций, идеально сочетающихся друг с другом. В то же время блоки на месте удерживает только гравитация.

Отмечается, что работу покажут публике 13-19 апреля, с 28 апреля по 5 мая и 12-17 мая.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Великобритании первый в мире памятник музыканту Дэвиду Боуи пострадал от вандалов менее чем через 48 часов после открытия.

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