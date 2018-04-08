В интернет-сети появились фото состояния аннексированного украинского полуострова Крым, который так называемая «власть» продолжает разрушать

Их опубликовал крымский общественный деятель и адвокат , передает

«Да, сразу видно, что власть у нас свои обещания выполняет! Сказали в 100 метровой зоне ничего строить не будут и не строят, а это так, глюки. Год назад мы писали, в Алуште началось строительство, вырубили целую рощу фисташек, год спустя уже 7 этажей воздвигли бетонного монстра и готовят заливать восьмой», — отметил он.

По словам Талипова, сейчас на полуострове «никто ни за что не отвечает».

«А так уже не смешно, никто ни за что не отвечает. Да не сносите уже ничего, просто не разрешайте строить нового! Не Крым получается, а какое-то бетонное гетто!», — подчеркнул адвокат.

В качестве подтверждения своих слов, Талипов привел снесенное «властью» местное кафе.

«Заставь дурака богу молиться. Не снести, не строить не умеют. Так отрапортавали вначале года, снесли кафе и? В сезон его туристам покажем? А рядом кафе законное? То есть стены были у них общие, а незаконным оказалось только одно кафе». – сказал он.















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