Около 20 силовиков с автоматами оцепили мечеть в оккупированом Крыму и не давали крымским татарам возможности покинуть помещение, отметило общественное движение "Крымская солидарность". После аннексии Крыма власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар Фото: EPA "Около 20 человек с автоматами оцепили мечеть и не давали возможности покинуть помещение, пока каждого из мусульман не опросят... Якобы поступила жалоба, что в данной мечети проводятся "экстремистские действия", – говорится в видео, обнародованном организацией.Посетитель мечети рассказал, что силовики не сообщили, кто подал жалобу. Также, по его словам, силовики обыскивали посетителей мечети."После просмотра видеосюжета возникает вопрос: проводят ли такие обыски и опросы в крымских церквях? Ставят ли камеры? Ведут ли слежку за верующими? Или это касается только мусульман? Все прихожане были подвергнуты опросу и фотофиксации. Подобный тотальный контроль обескураживает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", – заявили в "Крымской солидарности". https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/589513578082769/ Согласно переписи 2001 года, в Крыму проживает около 250 тысяч крымских татар. После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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