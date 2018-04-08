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ФСБ обыскивала и опрашивала прихожан мечети оккупированного Крыма из-за "жалобы об экстремизме" – "Крымская солидарность"
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08.04.2018 17:32
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Около 20 силовиков с автоматами оцепили мечеть в оккупированом
Крыму и не давали крымским татарам возможности покинуть помещение,
отметило общественное движение "Крымская солидарность". После
аннексии Крыма власти преследуют людей, которые осмеливаются
открыто критиковать действия России на полуострове, в
особенности – крымских татар Фото: EPA "Около 20 человек с
автоматами оцепили мечеть и не давали возможности покинуть
помещение, пока каждого из мусульман не опросят... Якобы поступила
жалоба, что в данной мечети проводятся "экстремистские
действия", – говорится в видео, обнародованном
организацией.Посетитель мечети рассказал, что силовики не сообщили,
кто подал жалобу. Также, по его словам, силовики обыскивали
посетителей мечети."После просмотра видеосюжета возникает вопрос:
проводят ли такие обыски и опросы в крымских церквях? Ставят ли
камеры? Ведут ли слежку за верующими? Или это касается только
мусульман? Все прихожане были подвергнуты опросу и
фотофиксации. Подобный тотальный контроль обескураживает членов
мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", – заявили в
"Крымской солидарности".
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/589513578082769/
Согласно переписи 2001 года, в Крыму проживает около 250 тысяч
крымских татар. После аннексии Крыма, по данным
правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове
значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с
экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто
критиковать действия России на полуострове, в особенности –
крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.
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