Боевики на Пасху провели 12 обстрелов украинских позиций, в частности из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, четверо военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает

“В первую половину суток Пасхи режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18:00 зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций”, — сказано в сообщении.

В частности, на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям близко Водяного и дважды — Лебединского. Также из гранатометов обстреляны украинские опорные пункты неподалеку Широкино, из крупнокалиберных пулеметов — в районе Водяного, а из стрелкового оружия — возле Авдеевки.

На луганском направлении из гранатометов различных систем обстреляны защитники Крымского и Валуйского, а неподалеку Светлодарска — велся снайперский огонь.

“В результате боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь”, — сообщили в штабе.

Как сообщал до обеда 8 апреля боевики совершили четыре обстрела украинских военных.

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