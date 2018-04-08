Россия комплектует весь штат диппредставительств гражданами РФ, следовательно в случае зеркального сокращения числа дипломатических служащих российские посольства останутся без технического персонала, предупредил журналист Сергей Пархоменко. Фото: Александр Барошин / Facebook "Все посольства в мире присылают в соответствующую страну небольшое эффективное количество разных дипломатов, специалистов, военных в тех случаях, когда это нужно, потому что бывают военные атташе; разведчиков, да, потому что бывают и формальные и неформальные представители разного рода спецслужб и так далее. Присылают небольшое количество этих людей и нанимают, аккредитуют на месте огромное количество местных сотрудников", – рассказал он.Журналист отметил, что работу консульств поддерживает огромное количество технических работников, следовательно сокращение на 700 человек персонала американских дипломатических представительств в России почти не коснулось американских дипломатов, а закончилось увольнением местных сотрудников, что привело к сбоям в выдачи виз и обработки документов."Российские посольства устроены совершенно не так. Россия везет в соответствующую страну всех. Я в российском посольстве это вижу в тех крайне редких случаях, когда я там бываю, например, на выборах в качестве наблюдателя. Охранники, официанты, водители, уборщицы – все. Это все люди, которые едут из России", – подчеркнул Пархоменко.Он пояснил, что в России есть огромное количество людей, которые хотят попасть в заграничную командировку любой ценой. Кроме того, в посольство стараются не брать посторонних из соображений безопасности."Уборщица, она будет ходить у нас по коридорам, шваркать тряпкой, а мы не будем уверены в том, что она майор КГБ? Нет, это абсолютно исключено, так не бывает... И я думаю, что сейчас со всеми этими дипломатическими скандалами Россия нарвется на одно простое решение: А давайте уравняем количество дипломатов – вот тех, кому вы выдаете дипломатические паспорта и тех, кого вы везете в страну в качестве персонала посольств. И в этот момент российские посольства по всему миру утонут в дерьме, потому что станет понятно, что нужно отправить обратно сантехника и повара, и плотника, и уборщицу, и водителя, потому что они тоже у нас считаются дипломатами", – предупредил журналист.По мнению Пархоменко, Россия несколько смягчила тон в "обмене любезностями" с Западом, однако дипломатические войны на этом не закончились."Войны будут продолжаться. Конечно, они будут хвостом задевать всех нас, людей, которые путешествуют по миру и которым это важно. Ну вот я, действительно, обнаружил ужасную историю, например, что одной из самых тяжело страдающих сторон в этих войнах оказываются, например, академические школьные и образовательные обмены", – рассказал он.29 марта в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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