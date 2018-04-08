|
Россия комплектует весь штат диппредставительств гражданами РФ,
следовательно в случае зеркального сокращения числа дипломатических
служащих российские посольства останутся без технического
персонала, предупредил журналист Сергей Пархоменко. Фото: Александр
Барошин / Facebook "Все посольства в мире присылают в
соответствующую страну небольшое эффективное количество разных
дипломатов, специалистов, военных в тех случаях, когда это нужно,
потому что бывают военные атташе; разведчиков, да, потому что
бывают и формальные и неформальные представители разного рода
спецслужб и так далее. Присылают небольшое количество этих людей и
нанимают, аккредитуют на месте огромное количество местных
сотрудников", – рассказал он.Журналист отметил, что работу
консульств поддерживает огромное количество технических работников,
следовательно сокращение на 700 человек персонала американских
дипломатических представительств в России почти не коснулось
американских дипломатов, а закончилось увольнением местных
сотрудников, что привело к сбоям в выдачи виз и обработки
документов."Российские посольства устроены совершенно не так.
Россия везет в соответствующую страну всех. Я в российском
посольстве это вижу в тех крайне редких случаях, когда я там бываю,
например, на выборах в качестве наблюдателя. Охранники, официанты,
водители, уборщицы – все. Это все люди, которые едут из России", –
подчеркнул Пархоменко.Он пояснил, что в России есть огромное
количество людей, которые хотят попасть в заграничную командировку
любой ценой. Кроме того, в посольство стараются не брать
посторонних из соображений безопасности."Уборщица, она будет ходить
у нас по коридорам, шваркать тряпкой, а мы не будем уверены в том,
что она майор КГБ? Нет, это абсолютно исключено, так не бывает... И
я думаю, что сейчас со всеми этими дипломатическими скандалами
Россия нарвется на одно простое решение: А давайте уравняем
количество дипломатов – вот тех, кому вы выдаете дипломатические
паспорта и тех, кого вы везете в страну в качестве персонала
посольств. И в этот момент российские посольства по всему миру
утонут в дерьме, потому что станет понятно, что нужно отправить
обратно сантехника и повара, и плотника, и уборщицу, и водителя,
потому что они тоже у нас считаются дипломатами", – предупредил
журналист.По мнению Пархоменко, Россия несколько смягчила тон в
"обмене любезностями" с Западом, однако дипломатические войны на
этом не закончились."Войны будут продолжаться. Конечно, они будут
хвостом задевать всех нас, людей, которые путешествуют по миру и
которым это важно. Ну вот я, действительно, обнаружил ужасную
историю, например, что одной из самых тяжело страдающих сторон в
этих войнах оказываются, например, академические школьные и
образовательные обмены", – рассказал он.29 марта в связи с
отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира