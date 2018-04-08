Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети. Об этом сообщает информационный центр ЗАЭС, передает

"8 апреля 2018 года в 14 часов 15 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы", - говорится в сообщении.

На данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2910 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Как сообщал 8 апреля третий энергоблок Южно-Украинской АЭС остановлен на ремонт.

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