Президент США Дональд Трамп заявил, что президента РФ Владимира Путина и власти Ирана ожидает "высокая цена" за поддержку режима сирийского президента Башара Асада. Трамп: Много погибших, в том числе женщины и дети, в результате бездумной химической атаки в Сирии Фото: EPA "Много погибших, в том числе женщины и дети, в результате бездумной химической атаки в Сирии. Область зверства заблокирована и окружена сирийской армией, что делает ее полностью недоступной для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада (президент Сирии Башар Асад. – ). Придется заплатить высокую цену", – написал Трамп.Он призвал открыть зону для немедленного оказания медицинской помощи и проверки. Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 квітня 2018 р. ....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 квітня 2018 р. Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70-ти до 100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".В минобороны РФ опровергли информацию о применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о химатаке "информационным вбросом".Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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