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Аналитики подсчитали: сколько украинцев работают неофициально
08.04.2018 18:00
Аналитики подсчитали: сколько украинцев работают неофициально По информации экспертов-социологов, в теневом секторе экономики, то есть, неофициально, работают 23% украинцев.

В прошлом году 22,9% украинский работали в теневом секторе экономики, то есть работали без официального оформления.

На начало этого года количество неофициально занятых жителей Украины в возрасте от 15 до 70 лет достигло 3 миллионов 695 600 человек. Из них меньше задействовано женщин: 1 миллион 514 700, и больше мужчин: 2 миллиона 180 900.

Примечательно, что неофициальная занятость в сельской местности больше, чем в городах.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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