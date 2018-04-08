|Аналитики подсчитали: сколько украинцев работают неофициально
|08.04.2018 18:00
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В прошлом году 22,9% украинский работали в теневом секторе экономики, то есть работали без официального оформления.
На начало этого года количество неофициально занятых жителей Украины в возрасте от 15 до 70 лет достигло 3 миллионов 695 600 человек. Из них меньше задействовано женщин: 1 миллион 514 700, и больше мужчин: 2 миллиона 180 900.
Примечательно, что неофициальная занятость в сельской местности больше, чем в городах.
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