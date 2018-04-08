Советского Союза давно уже нет, а вот под брендом «советский» до сих пор выпускают различную продукцию

Стоп-кадр с YouTube

Тем не менее многие люди отдают предпочтение «советским» торговым маркам. Почему? Как показал опрос ВЦИОМ, 30,1% опрошенных людей полагают, что «советские» торговые марки отличаются высоким качеством продукции. Еще для 24,3% бренд «советское» значит «вкусное». Кто-то сам застал времена СССР и помнит эти продукты, ностальгирует по ним. Кто-то знает о них по рассказам своих родителей, бабушек и дедушек. И большинство продолжает верить в то, что продукты под «советскими» названиями просто не могут быть плохими.

К наиболее известным продовольственным товарам относится советский шоколад «Аленка», а также конфеты «Мишка на Севере», «Мишка косолапый», «Огни Москвы». Список могут дополнить индийский чай, какао «Золотой ярлык», плавленый сырок «Дружба» и сгущенное молоко. Эти продукты были любимыми не у одного поколения и являлись обязательным атрибутом любого застолья.

Специалисты уверены, что многие производители обращаются к данной торговой марке именно с целью увеличить продажи и получить прибыль.

«Это стало брендом. Появляется всё больше стилизованных продуктов, вводится, как было в то время, система ГОСТ. Это маркетинговый ход, который играет на сознании людей. Кроме того, если продукция ориентирована на людей, которым не с чем сравнивать, возникает эффект симуляции», — поясняет кандидат социологических наук, доцент МГПУ Евгений Татаринцев.

И производители многих товаров активно используют такую ориентацию людей на торговую марку «советское». Ведь для них главное — успешный сбыт продукции.

А вот правительства некоторых стран настроены довольно негативно по отношению к данному бренду, считая необходимым избавиться от него. Так, например, депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» Кястутис Масюлис обратился к литовским предпринимателям с призывом отказаться от торговой марки «советская»: «У этого торгового знака очень четкая аллюзия с советским прошлым, а этот промежуток нашей истории был очень тяжелым и для многих литовцев означал смерть, мучения, ссылку, боль и слезы…»

После этого с литовских прилавков исчезли «советские» колбаса и сосиски, несмотря на то что они были очень востребованными. Этот товар занимал в Литве восьмую строчку в рейтинге самых популярных продуктов и пользовался большим спросом.

В то же время Альфредас Римидис, президент компании Samsonas, которая выпускала колбасные изделия под «советским» брендом, заявил, что сама продукция остается в продаже, однако уже под другим названием.

По его словам, компания планирует понемногу изымать товары, однако больше ничего не изменится: дизайн останется прежним, только не будет слова «советский». «Мы не хотим, чтобы кто-то делал из этого политику, говорил об этом, когда люди терпят боль, переживают эмоции. Мы не хотим делать из этого рекламное или политическое шоу», — отметил Римидис.

На этом борьба с «советским» брендом не закончилась. Печальная судьба постигла и мороженое под названием «Советский пломбир». Его появление на прилавках магазинов вызвало сильное негодование у представителей госорганов Литвы. Общественный деятель Гиедрюс Друктяйнис увидел пломбир в магазине деревни Девянишкес и сразу обвинил изготовителя в «советской пропаганде». А чиновники подхватили новость о «вражеском продукте». Они заявили, что подобное название «напоминает жителям страны о пятидесяти годах оккупации Литвы», после чего выдвинули требование о снятии мороженого с продажи.

Следует отметить, что многие относятся к подобным переменам отрицательно, поскольку не понимают, как слово «советская» на колбасе или «советское» на мороженом может вызвать «мучения, боль и слезы».

«Эта борьба со всем советским напоминает шизофрению. Производители готовы тратить на переименовку и рекламу своей продукции огромные деньги, вместо того чтобы сохранять существующие бренды. В остальной Европе бережно относятся к своей истории и товарам, ставшим брендом», — отметил Альгидас, директор продуктового магазина в Клайпеде.

При этом в других странах Балтии — Латвии и Эстонии — советские бренды сохраняются. Латвийский политолог Александр Видякин отметил: «Почти все самые популярные бренды и продукты родом из СССР. Производятся сырки “Дружба”, колбасы “Московская” и даже “Советская” (латвийского производства), “Рижские шпроты”, печенье “Юбилейное”, пиво “Жигулевское”, водка “Столичная” и “Московская”». По его словам, в Латвии прилавки остаются вне политики.

Для латвийского случая скорее характерен обратный эффект. Здесь предприниматели стараются сохранить монопольное право на любимые с детства продукты. Например, по причине того, что торговая марка «Мишка косолапый» Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» имеет большое сходство с торговой маркой Laima — Lācītis ķepainītis (переводится с латышского как «Мишка косолапый»), в Латвии остается в силе запрет на продажу российских конфет с таким названием.

А вот жители Украины спешат попрощаться со всем, что связывало их с Советским Союзом. По политическим причинам на прилавках магазинов не найти «Советского шампанского». Киевский завод шампанских вин заявил, что меняет название игристого напитка. Теперь он именуется «Советовское». Переименование одного из самых узнаваемых брендов связано с принятием закона о декоммунизации, запрещающего коммунистическую символику. Он действует на Украине с мая 2015 года, и Киевский завод одним из первых привел требование властей в исполнение, вот только поменял ли он узнаваемый бренд?

Также на Украине в предновогодней суете под угрозой оказался салат оливье. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook объявила о планах декоммунизировать данное блюдо прямо на корпоративе.

Сегодня остается только гадать, что же победит: ностальгия или политика. Изменятся ли вкусовые предпочтения потребителей, если «советскость» окончательно канет в прошлое даже с этикеток.

Ооо, это советское мороженое! /фото с сайта: foto-history.livejournal.com

Автор - Виктория Пажит