Вы слышали о термине милиа? Если нет, вам обязательно нужно прочитать эту статью. Во-первых, позвольте мне рассказать вам, что такое милиа — это группа маленьких, белых, твердых, кератиновых кист, которые образуются под кожей.

Они обычно появляются, когда кератин остается за ее поверхностью, пишет со ссылкой на .

Что такое кератин? Это сильный белок, который содержится в тканях клеток кожи, ногтей и волос. Эти кисты выглядят как прыщи, и их можно заметить очень легко.

Милии обычно возникают у новорожденных, но вам также нужно быть очень осторожным, так как они могут появиться у людей всех возрастов, и могут исчезнуть в течение пары недель. Эти кисты обычно имеют диаметр 1-2 мм, и они появляются в области вокруг носа, щек и глаз. Но они также могут появляться на любой другой части тела. Мы собираемся показать вам, как удалить эти маленькие кисты кожи естественным путем на 100%. Эти альтернативные методы просты. Вам просто нужно следовать простым инструкциям.

3 метода удаления милии с кожи:

1-й метод — вы можете использовать инструменты для удаления акне, чтобы нежно удалить и милии. Примечание: вы должны быть очень аккуратны.



2-ой метод — примечание: вам понадобится острая игла, экстрактор комедонов ( инструменты для удаления акне) и / или очень острый пинцет. Сначала очистите лицо мягким и водорастворимым очищающим средством, чистящей щеткой или тряпкой для мытья посуды. Затем промойте его теплой водой. Ваша кожа должна быть полностью сухой, прежде чем вы начнете удалять милии. И помните, чтобы предотвратить заражение, вам нужно протирать пинцет, иглу и инструмент некоторым количеством алкоголя.



3-й метод — иглой или пинцетом, очень аккуратно, сделайте маленькую дырочку на коже поверх милии или рядом с ней. Это даст достаточный доступ для удаления мидии.

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