Милиа: как избавиться от этих белых поверхностных кист?
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Вы слышали о термине милиа? Если нет, вам обязательно
нужно прочитать эту статью. Во-первых, позвольте мне рассказать
вам, что такое милиа — это группа маленьких, белых, твердых,
кератиновых кист, которые образуются под кожей.
Они обычно появляются, когда кератин остается за ее
поверхностью, пишет
со ссылкой на .
Что такое кератин? Это сильный белок, который содержится в
тканях клеток кожи, ногтей и волос. Эти кисты выглядят как прыщи, и
их можно заметить очень легко.
Милии обычно возникают у новорожденных, но вам также нужно быть
очень осторожным, так как они могут появиться у людей всех
возрастов, и могут исчезнуть в течение пары недель. Эти кисты
обычно имеют диаметр 1-2 мм, и они появляются в области вокруг
носа, щек и глаз. Но они также могут появляться на любой другой
части тела. Мы собираемся показать вам, как удалить эти маленькие
кисты кожи естественным путем на 100%. Эти альтернативные методы
просты. Вам просто нужно следовать простым инструкциям.
3 метода удаления милии с кожи:
- 1-й метод — вы можете использовать инструменты для удаления
акне, чтобы нежно удалить и милии. Примечание: вы должны быть очень
аккуратны.
- 2-ой метод — примечание: вам понадобится острая игла,
экстрактор комедонов ( инструменты для удаления акне) и / или очень
острый пинцет. Сначала очистите лицо мягким и водорастворимым
очищающим средством, чистящей щеткой или тряпкой для мытья посуды.
Затем промойте его теплой водой. Ваша кожа должна быть полностью
сухой, прежде чем вы начнете удалять милии. И помните, чтобы
предотвратить заражение, вам нужно протирать пинцет, иглу и
инструмент некоторым количеством алкоголя.
- 3-й метод — иглой или пинцетом, очень аккуратно, сделайте
маленькую дырочку на коже поверх милии или рядом с ней. Это даст
достаточный доступ для удаления мидии.
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