В воскресенье, 8 апреля, в Николаеве часть подозреваемых отказалась заходить в камеры по распоряжению сотрудников в следственном изоляторе. Об этом сообщает со ссылкой на источник Преступности.НЕТ .

Утром на прогулку вышли приблизительно 50 человек, после положенного на это времени они отказались возвращаться в камеры. Отдельные лица имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.

Зачинщиком стал гражданин Грузии Артур Саядов, которого подозревают в осуществлении краж. В связи с неповиновением подозреваемых дежурные подняли тревогу и сообщили о произошедшем полицейским.

Администрация следственного изолятора не может привлечь полицию либо спецназ, так как план на подобные действия необходимо согласовать в Минюсте, курирующем пенитенциарную службу.

Представители отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области подтвердили информацию о сообщении насчет отказа подозреваемых заходить в камеры.

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