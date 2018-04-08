Неизвестные ранее узоры в пустыне Наска нашли на спутниковых снимках и исследовали с помощью беспилотников. Исследователи устанавливают точный возраст и происхождение новых обнаруженных геоглифов Фото: ЕРА (архив) Новые узоры обнаружили на спутниковых снимках, а затем исследовали с помощью беспилотников. Среди находок есть антропоморфные геоглифы, а также изображения животных и явлений.Часть геоглифов расположены на плато Пальпа, в нескольких десятках километров к северу от пустыни Наска. Сейчас исследователи устанавливают точный возраст и происхождение находок.Геоглифы Наска – группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато в южной части Перу. На сегодняшний день на плато обнаружено около 30 рисунков, около 13 тыс. линий и полос и около 700 геометрических фигур.Благодаря полупустынному климату изображения сохранились с глубокой древности. Считается, что геоглифы были созданы представителями культуры Наска между 200 годом до н.е. и 700 годом н.е. В 1994 году геоглифы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки наска геоглифов плато геоглифы исследователи Теги: мир