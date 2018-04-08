Неизвестные ранее узоры в пустыне Наска нашли на спутниковых
снимках и исследовали с помощью беспилотников. Исследователи
устанавливают точный возраст и происхождение новых обнаруженных
геоглифов Фото: ЕРА (архив) Новые узоры обнаружили на спутниковых
снимках, а затем исследовали с помощью беспилотников. Среди находок
есть антропоморфные геоглифы, а также изображения животных и
явлений.Часть геоглифов расположены на плато Пальпа, в нескольких
десятках километров к северу от пустыни Наска. Сейчас исследователи
устанавливают точный возраст и происхождение находок.Геоглифы Наска
– группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато в
южной части Перу. На сегодняшний день на плато обнаружено около 30
рисунков, около 13 тыс. линий и полос и около 700 геометрических
фигур.Благодаря полупустынному климату изображения сохранились с
глубокой древности. Считается, что геоглифы были созданы
представителями культуры Наска между 200 годом до н.е. и 700 годом
н.е. В 1994 году геоглифы внесены в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
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