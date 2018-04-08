В Словакии сегодня стартует личный чемпионат Европы между женщин, в котором Украина будет представлена мощным составом, передает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Сборную Украины на турнире будут представлять 11 спортсменок: Мария Музычук (2540), Наталья Жукова (2426), Анна Ушенина (2422), Инна Гапоненко (2406), Юлия Осьмак (2361), Наталья Букса (2357), Ольга Бабий (2318), Евгения Долуханова (2304), Ольга Прудникова (2281), Елена Мартинкова (2280), Марьяна Гуда (2161).

Стоит отметить, что Музычук имеет самый высокий рейтинг из всех 144 шахматисток.

Примечательно, что на прошлой европейском первенстве в Риге (2017) М.Музичук заняла 5-ю строчку.

Добавим также, чемпионат будет проходить в 11 туров и закончится 19 апреля.

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