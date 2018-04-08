Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал о «странных несостыковках» в деле с отравлением Сергея Скрипаля, а также о новом компромате на британскую власть.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка представил версию российской прокуратуры по поводу инцидента в Солсбери. Об этом он рассказал .

Так, ведущая передачи «Итоги недели» Ирада Зейналова задала генпрокурору прямой вопрос о том, что за странные несостыковки находятся в деле Скрипаля. Иными словами, разве следственные действия британских правоохранительных органов не могут считаться эталоном?

Юрий Чайка ответил, что сценарий с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери вовсе не являются новостью для российской стороны. С такими действиями органы сталкиваются далеко не в первый раз. Провокационные действия Британии как раз идентичны тем, что совершались с мнимым покушением на Березовского в Лондоне, а также установлением всех деталей смерти Александра Литвиненко осенью 2006 года.

В качестве ответа корреспондент отметила, задав Чайке встречный вопрос о том, что если это уже не первый случай, то почему Россия никак не может повлиять на ситуацию в целом. Прокурор ответил, что Россия молчать не намерена. Уже завтра, 9 апреля, будет проведен брифинг для прессы, в ходе которого планируется предать гласности фактические обстоятельства, которые удалось установить в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении убежища Борисом Березовским в Великобритании осенью 2003 года.

Все эти моменты, о которых рассказал Чайка, подтверждены в том числе британскими правоохранительными органами, однако официальный Лондон всё это активно «замалчивает». По словам генерального прокурора, теперь Россия пойдёт на беспрецедентный шаг и обнародует копии определенных документов из переписки с Министерством Внутренних Дел Британии. Причём это касается даже Терезы Мэй, которая в тот момент находилась во главе ведомства. Весь соответствующий материал напрямую указывает на то, что власть Великобритании прекрасно осознаёт ложный характер обвинений в адрес Москвы.

Юрий Чайка резюмировал, что Россия также смогла доказать, что в британском МВД ещё за несколько месяцев до смерти Александра Литвиненко знали об угрозе как его безопасности, так и прочих лиц. Тем не менее, каких-либо попыток защитить его спецслужбы не предпринимали.

Илья Александров

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