Последние санкции США против России стали самыми жесткими с 2014 года, считает главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Венедиктов: Я бы не отнесся к этому так вот "ха-ха-ха!" опять Фото: ЕРА "Я бы не отнесся к этому так вот "ха-ха-ха!" опять. Это неправильное "ха-ха-ха". И обращаю внимание, что теперь гораздо сдержаннее, чем три года тому назад, люди относятся к тому, что организации или частные люди попали под санкции. Это серьезно, потому что мир глобален. Неизвестно, с какой стороны прилетит", – заявил он.Венедиктов считает, что новые санкции США – "самые жесткие санкции", которые были приняты с 2014 года.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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