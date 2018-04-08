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Венедиктов о новых санкциях США против РФ: Это серьезно, потому что мир глобален. Неизвестно, с какой стороны прилетит
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08.04.2018 18:20
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Последние санкции США против России стали самыми жесткими с 2014
года, считает главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей
Венедиктов. Венедиктов: Я бы не отнесся к этому так вот "ха-ха-ха!"
опять Фото: ЕРА "Я бы не отнесся к этому так вот "ха-ха-ха!" опять.
Это неправильное "ха-ха-ха". И обращаю внимание, что теперь гораздо
сдержаннее, чем три года тому назад, люди относятся к тому, что
организации или частные люди попали под санкции. Это серьезно,
потому что мир глобален. Неизвестно, с какой стороны
прилетит", – заявил он.Венедиктов считает, что новые санкции
США – "самые жесткие санкции", которые были приняты с 2014
года.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24
российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а
также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило,
что такие меры приняты во исполнение закона "О
противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA),
который в августе 2017 года одобрил президент Дональд
Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с
Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил
Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114
высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к
"российскому режиму". В нем упомянуты помощники и
советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства
РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и
Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет
отвечать на "недружественный акт".
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