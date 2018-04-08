Все члены польского правительства приняли решение охотно вернуть премии, полученные в прошлом году. Такое заявление сделал председатель Постоянного комитета Совета министров Польши Яцек Сасин, передает со ссылкой на Радио Польша.

По словам Я.Сасина, деньги вернут все члены правительства.

“Нет смысла говорить о каких-либо последствиях, потому что деньги вернет каждый — это было общее решение министров”, — заявил он, отвечая на вопрос, будут ли наказаны министры, которые откажутся возвращать деньги.

Средства планируют направить на благотворительность.

В декабре прошлого года премии в размере от 65 тыс. до свыше 80 тыс. злотых получил 21 министр. Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

На этой неделе вопрос премий поднял глава правящей партии “Право и справедливость” Ярослав Качиньский. Он анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%.

Качиньский также раскритиковал министерские премии, призвав правительства перевести эти деньги на благотворительность. Против этой инициативы публично выступила только экс-глава польского правительства Беата Шидло, которая заявила, что чиновники заслужили эти награды.

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