В доме бывшего сотрудника почты сотрудники полиции нашли 400 килограмм недоставленных писем. Об этом сообщает The Guardian .

Мужчина в возрасте 33 лет пояснил, что в течение трех лет он не хотел доставлять почту, так как "его зарплата была слишком низкой". Полиция узнала о недоставленных письмах после того, как остановила автомобиль сотрудника почты для обычной проверки. У мужчины выявили складной нож, длина которого составляла 20 сантиметров, на заднем сиденье машины - приблизительно 70 писем.

"Чувствуя, что что-то не так, полиция отправилась в его дом, где обнаружила еще 40 коробок недоставленной почты. Там были банковские выписки, счета и другая частная корреспонденция", - говорится в сообщении.

В настоящее время его обвиняют в краже, незаконном присвоении писем и перевозке оружии. Мужчину могут на год лишить свободы. Отмечается, что почтовая служба Италии известна своей "ненадежностью", это уже не первый подобный случай.

Как сообщал svodka.net ранее, в понедельник, 2 апреля, в столице Бурятии Улан-Удэ должен был состоятся первый запуск беспилотного летательного аппарата с посылкой "Почты России".

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