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Понасенков: Сталин действительно планировал нападение на Европу
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26.12.2017 13:15
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По словам российского историка Евгения Понасенкова, письменного или
печатного признания Иосифа Сталина о том, что он планирует набег на
Европу, нет. Сталин готовил СССР к вторжению в Европу – Понасенков
Фото: Eugene Ponasenkov / Facebook "Одна из самых опасных и
страшных глав моей книги посвящена планам Сталина перед Второй
мировой войной. Мне удалось выяснить и документально доказать, что
Сталин действительно планировал набег на Европу", – сказал
Понасенков.По его словам, у историков Марка Солонина и Виктора
Суворова есть много косвенных доказательств существования таких
планов, однако письменного или печатного признания Сталина о том,
что он планирует набег, у них не было.Также Понасенков отметил, что
в 1938 году в газете "Правда" вышла статья академика Евгения Тарле,
в последнем абзаце которой сообщалось, что СССР скоро начнет
наступательную войну, которая "будет самой справедливой из всех
войн в мире"."Это будет такое "последнее наступление"! Речь шла о
том, что Сталин готовил СССР к вторжению в Европу", – подчеркнул
историк.Официально Вторая мировая война началась с вторжения
немецких войск в Польшу 1 сентября 1939 года. 30 ноября 1939 года
СССР вторгся в Финляндию, начав советско-финскую войну.
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