По словам российского историка Евгения Понасенкова, письменного или печатного признания Иосифа Сталина о том, что он планирует набег на Европу, нет. Сталин готовил СССР к вторжению в Европу – Понасенков Фото: Eugene Ponasenkov / Facebook "Одна из самых опасных и страшных глав моей книги посвящена планам Сталина перед Второй мировой войной. Мне удалось выяснить и документально доказать, что Сталин действительно планировал набег на Европу", – сказал Понасенков.По его словам, у историков Марка Солонина и Виктора Суворова есть много косвенных доказательств существования таких планов, однако письменного или печатного признания Сталина о том, что он планирует набег, у них не было.Также Понасенков отметил, что в 1938 году в газете "Правда" вышла статья академика Евгения Тарле, в последнем абзаце которой сообщалось, что СССР скоро начнет наступательную войну, которая "будет самой справедливой из всех войн в мире"."Это будет такое "последнее наступление"! Речь шла о том, что Сталин готовил СССР к вторжению в Европу", – подчеркнул историк.Официально Вторая мировая война началась с вторжения немецких войск в Польшу 1 сентября 1939 года. 30 ноября 1939 года СССР вторгся в Финляндию, начав советско-финскую войну. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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