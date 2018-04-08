Немецкие правоохранители задержали шесть человек по подозрению в подготовке нападения на участников и зрителей полумарафона в Берлине. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Telegraph, передает

"Были отдельные признаки того, что задержанные лица в возрасте от 18 до 21 года, принимали участие в подготовке преступления в связи с этим событием (берлинским полумарафоном - ред.)", - сообщили немецкие правоохранители.

По информации немецкой газеты Die Welt, злоумышленники планировали напасть с ножами зрителей и участников соревнований. Главный подозреваемый, вероятно, знаком с тунисцем Анисом Амри, который в 2016 году въехал на украденном грузовике на рождественской ярмарке в Берлине в толпу, убив 12 и ранив десятки людей.

При этом отмечается, что главный подозреваемый круглосуточно находился под наблюдением правоохранителей в течение двух недель до этого. Еще накануне полумарафона полиция обыскала квартиры подозреваемых.

Сообщается, что полумарафон в Берлине охраняли около 630 правоохранителей.

Как сообщал 7 апреля в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов.

Напомним, более года назад тунисец Анис Амри въехал на украденной грузовике на рождественской ярмарке в Берлине в толпу, убив 12 человек и ранив десятки людей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира