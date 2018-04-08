|Польские министры вернут все премии, полученные в 2017 году
|08.04.2018 18:44
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Ws.nagród sprawa jest oczywista i jasna: mają być zwrócone do połowy maja.Bedą konsekwencje dla tych, którzy tego nie zrobią.— Beata Mazurek (@beatamk) 7 квітня 2018 р.
В то же время, пресс-служба Caritas в Twitter заявила, что с ними не консультировались по поводу передачи министрами денег на благотворительность."Намерение перевести средства является для нас неожиданностью, и с нами не проводились консультации... Если добровольные пожертвы будут сделаны в Caritas, их полностью направят на программы поддержки детей", – говорится в сообщении.
>>> KOMUNIKAT >>> w sprawie informacji o zamiarze przekazania nagród ministerialnych na rzecz Caritas#Caritas #nagrody pic.twitter.com/2cEwYYz9zi— Caritas Polska (@CaritasPolska) 7 квітня 2018 р.
Агентство PAP отметило, что в 2017 году члены польского правительства получили премии в размере от 37 тыс. злотых до более 80 тыс. злотых ($10,8 тыс. – $23,3 тыс.), что вызвало возмущение оппозиции, потребовавшей вернуть вознаграждения.
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