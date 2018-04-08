Польские министры решили вернуть премии за 2017 год и договорились передать деньги благотворительной организации Caritas, отметил председатель Постоянного комитета Совета министров Польши Яцек Сасин. Члены польского правительства вернут свои премии Фото: EPA Он считает, что решение не вызовет "бунта" в правящей польской партии "Право и Справедливость", поскольку министры решили вернуть премии охотно и договорились, что деньги передадут благотворительной организации Caritas.Как пишет PAP, глава партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский 5 апреля заявил о разработанном законопроекте, предусматривающем сокращение зарплат парламментариев и чиновников на 20%.Спикер партии Беата Мазурек написала в Twitter 7 апреля, что для тех, кто не вернет премии, "будут последствия". Ws.nagród sprawa jest oczywista i jasna: mają być zwrócone do połowy maja.Bedą konsekwencje dla tych, którzy tego nie zrobią. — Beata Mazurek (@beatamk) 7 квітня 2018 р. В то же время, пресс-служба Caritas в Twitter заявила, что с ними не консультировались по поводу передачи министрами денег на благотворительность."Намерение перевести средства является для нас неожиданностью, и с нами не проводились консультации... Если добровольные пожертвы будут сделаны в Caritas, их полностью направят на программы поддержки детей", – говорится в сообщении. >>> KOMUNIKAT >>> w sprawie informacji o zamiarze przekazania nagród ministerialnych na rzecz Caritas#Caritas #nagrody pic.twitter.com/2cEwYYz9zi — Caritas Polska (@CaritasPolska) 7 квітня 2018 р. Агентство PAP отметило, что в 2017 году члены польского правительства получили премии в размере от 37 тыс. злотых до более 80 тыс. злотых ($10,8 тыс. – $23,3 тыс.), что вызвало возмущение оппозиции, потребовавшей вернуть вознаграждения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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