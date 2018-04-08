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Для Порошенко ищут удобного спарринг-партнера на выборы президента – Фирсов
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08.04.2018 18:52
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На роль "мальчика для битья" на следующих президентских выборах в
Администрации Президента Украины Петра Порошенко рассматривают
нардепа от Оппозиционного блока Юрия Бойко и лидера Радикальной
партии Олега Ляшко. Об этом сообщил экс-нардеп от Блока Петра
Порошенко Егор Фирсов. Фирсов: Они могут не пройти во второй тур
даже при поддержке Банковой Фото: Egor Firsov / Facebook "У
действующего президента предстоящие выборы вызывают едва ли не
панический страх. Идти к людям и предлагать избрать себя на второй
срок Порошенко практически не с чем... Социология эти опасения ярко
подтверждает, Петр Порошенко руководитель по антирейтингу и
возможности для роста доверия у него очень ограничены", –
считает экс-нардеп.По его словам, "для успеха действующему
президенту необходим удобный спарринг-партнер во втором
туре"."Поэтому все <...> ресурсы будут использоваться еще и
для протаскивания в последний раунд президентских выборов "мальчика
для битья", – заявил Фирсов.Он отметил, что на эту роль
украинский президент рассматривает сопредседателя
парламентской фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко и главу
Радикальной партии Олега Ляшко."Это люди для украинского общества
еще более токсичны, они могут не пройти во второй тур даже при
поддержке Банковой. Но здесь у Порошенко ограничены возможности для
маневра, любой другой кандидат с рейтингом имеет все шансы на
победу. Тогда как задача АП – сделать второй тур таким, чтобы
даже у критически настроенных граждан появилось желание идти на
выборы и проголосовать именно за Порошенко", – считает
Фирсов.По его информации, с подобным сценарием "активно борется"
руководитель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.Президентские
выборы в Украине должны состояться в 2019 году.Согласно мартовскому
опросу украинцев, проведенному центром социальных исследований
"София", по сравнению с декабрем 2017 года уровень
электоральной поддержки Порошенко сократился с 12,8% до 9,5%.
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