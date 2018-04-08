На роль "мальчика для битья" на следующих президентских выборах в Администрации Президента Украины Петра Порошенко рассматривают нардепа от Оппозиционного блока Юрия Бойко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщил экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Егор Фирсов. Фирсов: Они могут не пройти во второй тур даже при поддержке Банковой Фото: Egor Firsov / Facebook "У действующего президента предстоящие выборы вызывают едва ли не панический страх. Идти к людям и предлагать избрать себя на второй срок Порошенко практически не с чем... Социология эти опасения ярко подтверждает, Петр Порошенко руководитель по антирейтингу и возможности для роста доверия у него очень ограничены", – считает экс-нардеп.По его словам, "для успеха действующему президенту необходим удобный спарринг-партнер во втором туре"."Поэтому все <...> ресурсы будут использоваться еще и для протаскивания в последний раунд президентских выборов "мальчика для битья", – заявил Фирсов.Он отметил, что на эту роль украинский президент рассматривает сопредседателя парламентской фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко и главу Радикальной партии Олега Ляшко."Это люди для украинского общества еще более токсичны, они могут не пройти во второй тур даже при поддержке Банковой. Но здесь у Порошенко ограничены возможности для маневра, любой другой кандидат с рейтингом имеет все шансы на победу. Тогда как задача АП – сделать второй тур таким, чтобы даже у критически настроенных граждан появилось желание идти на выборы и проголосовать именно за Порошенко", – считает Фирсов.По его информации, с подобным сценарием "активно борется" руководитель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.Президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году.Согласно мартовскому опросу украинцев, проведенному центром социальных исследований "София", по сравнению с декабрем 2017 года уровень электоральной поддержки Порошенко сократился с 12,8% до 9,5%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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