В киевском зоопарке произошел пожар в здании с животными. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

В воскресенье 8 апреля в 18:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории киевского зоопарка. Как стало известно, загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 60 кв.м.

"В 18:37 возгорание было локализовано, а в 18:50 - ликвидировано. Погибших и травмированных нет. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали", - сообщили в ГосЧС.

К тушению пожара привлекалось 23 спасателя и 4 единицы техники.

Как сообщал в конюшне в с.Княжичи Киевской области произошел пожар, в результате которого погибли четыре лошади.

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