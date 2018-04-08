Необходимо провести тщательное расследование наезда автомобиля на
толпу в немецком Мюнстере, убежден министр внутренних дел страны
Хорст Зеехофер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наезд авто на толпу в Мюнстере произошел 7 апреля Фото: EPA В то же
время министр отметил, что нужно провести тщательное
расследование.По словам Зеехофера, нападение показала, что,
несмотря на все усилия полиции, граждане Германии не могут быть
уверены в "абсолютной безопасности". Но, как он отметил,
государство должно продолжать делать все возможное, чтобы уменьшить
риск таких преступлений в будущем и предотвращать их.7 апреля в
Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал
на толпу. Полиция сообщила о троих погибших. Известно,
что водителем был психически
неуравновешенный гражданин Германии 1969 года рождения.
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