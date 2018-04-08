Бельгийский гонщик команды "Veranda's Willems-Crelan-Charles" Михаэль Голартс был доставлен в больницу после падения в рамках классической однодневной гонки "Париж-Рубе", информирует со ссылкой на сайт NOS.nl.

Спортсмен упал на 150 км гонки на одном из секторов с брусчаткой. Когда пришла помощь, у Голартса остановилось сердце. Гонщика реанимировали, но он еще несколько раз терял сознание. Затем спортсмена доставили в больницу.

Стоит отметить, что это было первое в карьере выступление 22-летнего гонщика на "Париж-Рубе".

Напомним, что на финише велогонки ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро произошел взрыв.

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