В воскресенье, 8 апреля, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и маршрутки в аннексированном Крыму пострадали два гражданина Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

"На месте трагедии работали три бригады скорой помощи. Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, вне зависимости от гражданства. Двое находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, один в травматологии, состояние средней тяжести", - заявили в пресс-службе "минздрава".

Как сообщал svodka.net, на полуострове Крым, аннексированном Российской Федерацией, на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие , участниками которого стали столкнувшиеся микроавтобус и электропоезд. Вследствие столкновения погибли пять человек

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