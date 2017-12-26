Коммунальным службам пришлось откачивать воду

В результате затопления улицы движение по ней было парализовано, а для его нормализации коммунальным службам пришлось откачивать воду, сообщает "112 Украина" .

"На ул. Фанерной нельзя ни пройти, ни проехать из-за количества воды вследствие дождя. Попав в воду, одним водителям приходилось выталкивать свои машины из воды, другие все равно преодолевали водные барьеры, при этом существенно снижая скорость. Предполагаемая причина такого количества воды - это водоотведения, которое плохо работает. Мы имели возможность пообщаться с диспетчерами с "Киевавтодора" в Днепровском районе, где нам сообщили, что на место представители выезжали, они выкачивали воду " , - рассказала корреспондент телеканала.

Предварительно причиной затопления улицы стала плохая дорожная система.

"Говорят, что передали информацию в ДСНС, и отмечают, что причина - плохая дорожная система, которая не справилась с большими объемом воды из-за снега, в результате канал вышел из берегов. Также говорят, что рядом расположена станция" Киевводоканал "и сейчас этим должны заниматься именно представители этого предприятия. Мы видели, что несколько машин застревали, но их уже вытащили и они продолжили движение. Уровень они, по нашему мнению, достигает 40 см. Местные жители отмечают, что все время страдают от затоплений улиц " , - рассказала корреспондент.