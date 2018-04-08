|Зайчик замість паски і "ні" макіяжу: як Катя Осадча відсвяткувала Великдень (ФОТО)
|08.04.2018 19:18
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Відома телеведуча Катя Осадча, на відміну від багатьох українських селебрітіс, які на великодні свята поспішили геть від плити до телпого берега моря чи океану, святувала Великдень у колі родини та друзів.
Світлинами зірка поділилася у своєму Інстаграмі. На фото можна побачити щасливу Осадчу без краплі макіяжу, "зайчика" замість традиційної паски та компанію "кумушок" з телеведучою біля церкви.
"З прийдешнім Великоднем!", - привітала зірка шанувальників.
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