



Відома телеведуча Катя Осадча, на відміну від багатьох українських селебрітіс, які на великодні свята поспішили геть від плити до телпого берега моря чи океану, святувала Великдень у колі родини та друзів.



Світлинами зірка поділилася у своєму Інстаграмі. На фото можна побачити щасливу Осадчу без краплі макіяжу, "зайчика" замість традиційної паски та компанію "кумушок" з телеведучою біля церкви.



"З прийдешнім Великоднем!", - привітала зірка шанувальників.



Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 7 Кві 2018 р. о 1:23 PDT



Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 8 Кві 2018 р. о 3:27 PDT



Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 8 Кві 2018 р. о 3:33 PDT

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