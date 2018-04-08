Соединенные Штаты Америки могут нанести ракетный удар по Сирии в связи с использованием химического оружия в городе Дума под Дамаском. Об этом сообщил помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт в интервью телеканалу ABC .

"Я бы не стал ничего исключать…Мы видели фотографии, которые пришли этим утром из Сирии, и похоже, что это была химическая нападение. Мы изучаем информацию о ней", - сказал он.

Кроме того, советник президента Соединенных Штатов Америки указал, что Трамп уже обсудил химическую атаку с сотрудниками администрации Белого дома, отвечающими за вопросы в сфере национальной безопасности страны.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил химическую атаку в Сирии .

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