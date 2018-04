Дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери, а также ресторан Zizzi и паб The Mill, где он бывал в день отравления 4 марта, скорее только, снесут, сообщила газета Mail on Sunday. Скрипаля отравили 4 марта Фото: EPA Отмечается, что "россияне хотели, чтобы их агенты покинули страну до того, как подействует яд", следовательно снизили его токсичность и нанесли на ручку в форме прозрачного геля без запаха, поскольку если бы скрипали вдохнули "Новичок", они бысто умерли бы.По данным источников издания, Скрипаль первым взялся за дверь, следовательно получил большую дозу вещества, чем его дочь Юлия, которая, вероятно, дотронулась до ручки после него.Газета пишет, что "совершенно случайно" в больнице, куда были доставлены Скрипали после отравления, находились врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия.Собеседники издания сообщили, что российские агенты наблюдали за Скрипалем две недели и выбрали днем атаки воскресенье, чтобы к дверной ручке не прикоснулся почтальон или кто-то еще, так как яд пришлось бы наносить еще раз и увеличился бы риск обнаружения.Источник издания в службах безопасности также заявил, что в Москве рассчитывали на смерть Скрипалей и их выздоровление стало для РФ "большим разочарованием".Mail on Sunday отмечает, что дом Скрипаля, а также ресторан Zizzi и паб The Mill, скорее только, снесут. Кроме этого, вокруг мест, где Скрипали побывали в день отравления, возведут ограждения, которые будут там минимум полгода.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ.6 апреля стало известно, что состояние Скрипаля больше не является критическим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



