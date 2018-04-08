За первую половину суток 8 апреля боевики на Донбассе 12 раз
обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, отметили в
пресс-центре штаба АТО. Позиции ВСУ обстреливали на двух
направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "В первую
половину суток Пасхи режим полного прекращения огня боевиками
российско-оккупационных войск не выполнялся. По состоянию на 18.00
зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций", – говорится в
сообщении.Стрельба велась, по данным штаба, на донецком и луганском
направлениях. В частности, из гранатометов стреляли по позициям ВСУ
возле Водяного, Лебединского, Широкино (Донецкая область),
Крымского и Валуйского (Луганская область). Снайперский огонь
зафиксирован в районе Светлодарска. Вблизи Авдеевки стреляли из
стрелкового оружия.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1915395241804606
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны
уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни
разу не удалось добиться его длительного соблюдения.
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