За первую половину суток 8 апреля боевики на Донбассе 12 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, отметили в пресс-центре штаба АТО. Позиции ВСУ обстреливали на двух направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "В первую половину суток Пасхи режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не выполнялся. По состоянию на 18.00 зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций", – говорится в сообщении.Стрельба велась, по данным штаба, на донецком и луганском направлениях. В частности, из гранатометов стреляли по позициям ВСУ возле Водяного, Лебединского, Широкино (Донецкая область), Крымского и Валуйского (Луганская область). Снайперский огонь зафиксирован в районе Светлодарска. Вблизи Авдеевки стреляли из стрелкового оружия. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1915395241804606 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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