Экс-президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Святослав Сирота рассказал о грубом поведении директора "Арсенала" Александра Москаленко после матча с "Десной" в первой лиге Украины, передает со ссылкой на .

"Кроме моря эмоций, связанных с самим матчем, успел почувствовать себя в 90-х. Мало того, что на скамейке запасных находился директор Арсенала, хотя он не был внесен в заявку, и что ему там делать?.

Его место в ложе почетных гостей, где ему было приготовлено удобное кресло, но он видимо изначально планировал свои незаконные действия, и сразу после финального свистка прямо со скамейки запасных пошел выяснять отношения с арбитром, и более того, он начал бить игрока Десны и угрожал ему физической расправой! Не знаю, что он там говорил судьям, но, думаю, что то же самое, что и футболисту Десны".

Также он отметил, что не только руководство позволило себе вольности.

"А еще увидел, как игрок Арсенала после забитого гола побежал к ультрас Десны, начал показывать неприличные жесты и кричал им, что они все будут в него ... даже неудобно повторять его слова. И его искреннее удивление, когда он был удален за это ", - написал Святослав Сирота на своей странице заключенных Facebook.

Поединок претендентов на повышение в классе - киевского "Арсенала" и черниговской "Десны" завершился результативной ничьей - 3:3.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира