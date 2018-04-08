Украинцы предлагают создать единую базу похищенных мобильных телефонов и обязать операторов мобильной связи не подключать к сети такие аппараты. Соответствующая петиция от граждан размещена на официальном сайте Президента Украины, передает

“Предлагаю создать единую базу украденных телефонов и обязать операторов не подключать к мобильной сети гаджеты из списка. Когда будет такая база, похищенные телефоны просто не будут работать и не будет смысла их воровать”, — говорится в петиции.

Ее автор объясняет, что по id-номеру телефон можно найти быстро, а оператор связи будет видеть, меняют ли в телефоне sim-карту и смогут вычислить местоположение телефона.

Как сообщал украинцы предлагают ввести “утилизационный сбор” для туристов из РФ.

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