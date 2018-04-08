Предпоследний день регулярного чемпионата НХЛ определил всех участников плей-офф, которые поведут борьбу за Кубок Стэнли, передает со ссылкой на сайт Лиги.

"Колорадо" вместе с "Филадельфией" последними забронировали себе места в пост-сезонке турнира. Для этого "Колорадо" пришлось обыграть "Сент-Луис" 5:2, тем самым не позволив "Блюз" выйти в топ-16.

Таким образом, в плей-офф турнира из Западной конференции вышли: "Нэшвилл", "Колорадо", "Виннипег", "Миннесота", "Анахайм", "Сан-Хосе", "Вегас", "Лос-Анджелес". С "Восточной - "Вашингтон", "Коламбус", "Питтсбург", "Филадельфия", "Тампа-Бэй", "Бостон", "Нью-Джерси", "Торонто".

Добавим, что плей-офф стартует 11 апреля, а серии продлятся до четырех побед.

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