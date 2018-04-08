Становление России как мирового центра силы "бесит" НАТО и Запад, поскольку лишает их осознания всесильности. Об этом заявил знаток из Израиля Яков Кедми.



Кедми: Россия вернулась, и это бесит Запад

Федеральное агентство новостей

По словам эксперта, России в советскую эпоху не боялись как таковой – боялись "задираться" с ней и "не осмеливались делать то, что делают сегодня". Однако после распада СССР мир "вышел из равновесия" стараниями США и НАТО. "И одна сторона, очумев от того, что она считала свою силу неограниченной, и ей никто не противостоит, начала делать в мире то, что к этому привело, Югославия была только началом. И только потому, что тогда не было такой России, как сегодня", - отметил он.

Кедми подчеркнул, что становление России как великой военной державы, которое происходит в XXI веке благодаря курсу президента Владимира Путина, "бесит" Запад, который чувствует угрозу своему геополитическому и силовому доминированию. "Если Россия сейчас возвращается к силе, уравновешивающей неуравновешенных партнеров на земном шарике, это их бесит, потому что лишает их этой "неограниченной силы", - сказал он.



Кедми: следующая война переломит хребет США

wikipedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Представитель Израиля выразил убеждение, что следующая военная авантюра США вроде Вьетнама приведет к тому же результату, как Суэцкий кризис 1956-1957 годов для Великобритании, после поражения которой состоялись ее "позорные похороны" как империи. "Неудачная война или следующая военная авантюра Соединенных Штатов приведет к тому же самому. Сегодня соотношение сил таково, что после того, как кончились Гренада и Панама, нет ни одного государства, которое США могут атаковать и быть уверенными в успехе. Даже если говорим о какой-то маленькой Северной Корее", - сказал Кедми.

"Последняя военная авантюра, которая, не дай бог, может быть у американцев против какой-либо страны – КНДР или Ирана – может переломить хребет американского государства, так, как он был почти переломан Вьетнамской войной. От нее США не оправились до сих пор – авантюра против Ирана или КНДР может закончиться для них намного тяжелее. И Пентагон знает и предупреждает об этом. Они сказали еще три года назад: у нас нет сил сменить режим в Иране войной или изнутри – мы можем лишь замедлить его развитие на 1,5 года. А начало военных действий может привести к результатам, которые принесут намного больший убыток США на Ближнем Востоке и во всем мире. С Северной Кореей ситуация еще хуже", - заключил знаток.

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