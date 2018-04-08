В Соединенных Штатах Америки неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей в центре города Индианаполис. Об этом сообщает IndyStar .

В результате происшествия три человека получили ранения, их госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние двоих пострадавших оценили как критическое. Также в больницу попал мужчина, который напал на прохожих.

Очевидцы поделились, что неизвестный прибыл в центр города на велосипеде. У него был при себе мегафон, и он выдавал громкие звуки. Кроме того, отмечается, что прохожие попросили его прекратить шуметь, однако в ответ мужчина остановился, после чего достал нож.

Сотрудники местной полиции начали расследовать данный случай.

Как сообщал svodka.net, ученик девятого класса ранил ножом своего одноклассника во время урока в одной из школ Ленинского района в российском городе Иркутск.

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