В полиции Берлина рассказали о задержании шести человек, оторые "могли участвовать в подготовке преступления в связи с Берлинским полумарафоном". Издание Die Welt со ссылкой на источники сообщило, что правоохранители предотвратили теракт. В 38-м Берлинском полумарафоне участвовало около 32 тыс. человек Фото: EPA В полиции рассказали, что провели обыски и задержали шестерых человек в возрасте от 18 до 21 года, которые "могли участвовать в подготовке преступления в связи с Берлинским полумарафоном". Дополнительную информацию полиция не предоставила в связи с продолжающимся расследованием.Die Welt со ссылкой на источники пишет, что задержаные несколько подозреваемых готовили теракт на полумарафоне. По данным издания, один из задержанных был близким знакомым гражданина Туниса Аниса Амри, совершившег теракт в Берлине 19 декабря 2016 года. Задержаный якобы собирался напасть на легкоатлетов и зрителей с ножом, а в его подвале во время обыска обнаружили следы взрывчатки. Отмечается, что за ним долгое время велось наблюдение, следовательно большой опасности не было.В 38-м Берлинском полумарафоне участвовало около 32 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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