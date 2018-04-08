Девять стран призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии. Об этом сообщает в Twitter Постоянное представительство Великобритании при ООН, передает

"Великобритания, Франци, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Рабы Безопасности ООН для обсуждения сообщений о применении химического оружия в Сирии. Встреча ожидается в понедельник", - сказано в сообщении.

UK, France, US, Poland, Netherlands, Sweden, Kuwait, Peru and Cote d'Ivore have called an emergency meeting of #UNSC to discuss reports of chemical weapons attack in #Syria . Meeting expected on Monday. - UK at the UN (@UKUN_NewYork) 8 апреля 2018

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