Из-за схода с рельсов цистерны в Финляндии, по меньшей мере, 35 тысяч литров токсических химических веществ вылились в окружающую среду. Об этом сообщает Helsingin Sanomat .

Согласно информации Транспортного агентства страны, вагон с химическими веществами принадлежал компании Российской Федерации

"Авария произошла в районе города Мянтюхарью. Химикаты распространяются лесом и стекают в водоемы. Работы по ликвидации последствий разлива могут продолжаться до поздней ночи", - говорится в сообщении.

В результате аварии было приостановлено движение поездов в районе, где случилось происшествие. На участке Мянтюхарью-Хилосенсалдми пассажиров перевозят автобусы.

Представители Управления по вопросам безопасности Финляндии сообщило, что в окружающую среду вылилось 50 тысяч литров.

Как сообщал svodka.net, в понедельник, 2 апреля, около села Луначарского Запорожской области перевернулась цистерна , в которой перевозили 15 тонн дизтоплива и 15 тонн бензина АИ-92.

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