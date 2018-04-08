|В Финляндии из российской цистерны вылилось 50 тысяч литров химикатов
|08.04.2018 20:17
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Из-за схода с рельсов цистерны в Финляндии, по меньшей мере, 35 тысяч литров токсических химических веществ вылились в окружающую среду. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Согласно информации Транспортного агентства страны, вагон с химическими веществами принадлежал компании Российской Федерации
"Авария произошла в районе города Мянтюхарью. Химикаты распространяются лесом и стекают в водоемы. Работы по ликвидации последствий разлива могут продолжаться до поздней ночи", - говорится в сообщении.
В результате аварии было приостановлено движение поездов в районе, где случилось происшествие. На участке Мянтюхарью-Хилосенсалдми пассажиров перевозят автобусы.
Представители Управления по вопросам безопасности Финляндии сообщило, что в окружающую среду вылилось 50 тысяч литров.
Как сообщал svodka.net, в понедельник, 2 апреля, около села Луначарского Запорожской области перевернулась цистерна, в которой перевозили 15 тонн дизтоплива и 15 тонн бензина АИ-92.
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