Один из боевиков, захвативших здание СБУ в Луганске в апреле 2014 года, на камеру заявил, что на тот момент начальник областной милиции Владимир Гуславский способствовал присоединению к террористам "работников "Беркута" и МВД". Видео опубликовал адвокат главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова Андрей Смирнов. Видео снято в здании СБУ Луганска Скриншот: Андрей Смирнов / Facebook Об этом в Facebook сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов."Гуславский приехал в здание УСБУ в Луганской области с настоятельной просьбой отпустить из ИВС (изолятор временного содержания. – ) задержанных накануне силами СБУ шестерых диверсантов террористической организации "Армия Юго-Востока" в обмен на обещание увести толпу от здания СБУ. После отказа в его "просьбе" Владимир Гуславский на своем автомобиле отправился в городской ИВС, где, без каких-либо документов и оснований, в 17.00 освободил шестерых диверсантов. Освобожденные сразу же возглавили штурм здания Управления СБУ в Луганской области. В 18.30 здание было захвачено", – написал он.Смирнов также опубликовал видеозапись из захваченного здания, на которой вооруженные боевики благодарят Гуславского за то, что он "сдержал свое слово"."Только лишь следовательно здание СБУ занято без жертв. Этим вы показали пример всем офицерам, только с вами мы готовы вести дальнейшие переговоры", – говорит один из захватчиков.По его словам, "только благодаря" Гуславскому в ряды боевиков влились работники "Беркута" и МВД. https://www.facebook.com/andriysmyrnov/videos/1879670155385300/ В июне 2017 года Смирнов заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко не может признать Гуславского виновным в захвате здания СБУ в Луганске в 2014 году, потому что с 2005 года тот работал в его подчинении.Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию и арестован на следующий день. Сейчас он находится под стражей, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании террористической организации "ЛНР", а также присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.4 января 2017 года обвинительный акт в отношении Ефремова направили в суд. 10 января адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что уголовное производство в отношении его подзащитного будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области.В сентябре 2017 года в отношении Ефремова было открыто уголовное производство по факту давления на свидетеля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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