России и ее коллаборантам несложно найти повод для "идиотизации восприятия" действий украинской власти, отметил социальный психолог Олег Покальчук. По его мнению, таким поводом является иронический призыв прокомментировать идею о переводе украинской письменности на латиницу. Покальчук о предложении главы МИД: Смайлик в конце фразы не помог Фото: Oleh Pokalchuk / Facebook "Безусловно, Россия и ее коллаборанты проводят эффективную работу по идиотизации восприятия любых действий Украины. Как внутри страны, так и за ее пределами. Но справедливости ради нужно сказать, что как-то уж очень сильно выдумывать поводы им для этого не приходится", – написал он.В качестве примера психолог назвал дискуссию о возможном переводе украинской письменности на латиницу и ироническую просьбу министра иностранных дел Украины Павла Климкина прокомментировать эту идею."Смайлик в конце фразы ему не помог. Или помог? В общем, вышло, как в старой армейской поговорке: "Если приказ может быть понят неправильно, он будет понят неправильно". Почему дискуссия предсказуемая? ...Потому что в глазах общества от власти (причем любой, преступной или постпреступной) можно ожидать только, чего угодно. Точнее сказать, что бы власть ни делала, как бы ни корячилась, общество с гораздо большим удовольствием представит ее действия в самом идиотском виде и будет это взахлеб обсуждать, чем искать там здравый реформаторский смысл", – заявил Покальчук.26 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам обсудить возможное введение в стране латиницы наряду с кириллическим алфавитом. По его словам, к таким размышлениям его подтолкнул разговор с историком и журналистом из Польши Земовитом Щереком. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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