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Россия и ее коллаборанты занимаются идиотизацией восприятия любых действий Украины – социальный психолог Покальчук
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08.04.2018 20:25
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России и ее коллаборантам несложно найти повод для "идиотизации
восприятия" действий украинской власти, отметил социальный психолог
Олег Покальчук. По его мнению, таким поводом является иронический
призыв прокомментировать идею о переводе украинской письменности на
латиницу. Покальчук о предложении главы МИД: Смайлик в конце фразы
не помог Фото: Oleh Pokalchuk / Facebook "Безусловно, Россия и ее
коллаборанты проводят эффективную работу по идиотизации восприятия
любых действий Украины. Как внутри страны, так и за ее пределами.
Но справедливости ради нужно сказать, что как-то уж очень сильно
выдумывать поводы им для этого не приходится", – написал он.В
качестве примера психолог назвал дискуссию о возможном переводе
украинской письменности на латиницу и ироническую просьбу министра
иностранных дел Украины Павла Климкина прокомментировать эту
идею."Смайлик в конце фразы ему не помог. Или помог? В общем,
вышло, как в старой армейской поговорке: "Если приказ может быть
понят неправильно, он будет понят неправильно". Почему дискуссия
предсказуемая? ...Потому что в глазах общества от власти (причем
любой, преступной или постпреступной) можно ожидать только, чего
угодно. Точнее сказать, что бы власть ни делала, как бы ни
корячилась, общество с гораздо большим удовольствием представит ее
действия в самом идиотском виде и будет это взахлеб обсуждать, чем
искать там здравый реформаторский смысл", – заявил
Покальчук.26 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин
предложил украинцам обсудить возможное введение в стране латиницы
наряду с кириллическим алфавитом. По его словам, к таким
размышлениям его подтолкнул разговор с историком и журналистом из
Польши Земовитом Щереком.
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