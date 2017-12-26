Быстрый рост расходов является главным риском бюджета на 2018 год. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, пишет Экономическая правда .

"Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов - темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости", - заявил Люнгман.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время между МВФ и Украиной работает программа, срок которой истекает в марте 2019 года.

"Программа делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду и преодолеть коррупцию, оживить энергетическую и земельную реформы и нарастить экономическую эффективность путем реформирования и приватизации госпредприятий", - отметил представитель Фонда.

По его словам, в диалоге с украинской стороной МВФ сфокусирован на успешном внедрении действующей программы.

Также было отмечено, что наиболее важными для налогово-бюджетной политики являются сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне, контроль текущих расходов, к примеру, фонда зарплат и пенсий с тем, чтобы довольно ресурсов направлялось на инвестиции в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли, а также внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

Люнгман подчеркнул, что необходимо сохранять реалистичность ожиданий, которые положили в основу бюджета.

"Фискальный недостаток не должен превосходить запланированный потолок, ассигнование государственных инвестиций реализовывалось без усиления налоговой нагрузки", - резюмировал представитель МВФ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в НБУ заявили, что Украина должна начать вести переговоры по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом до завершения нынешней.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира