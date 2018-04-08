Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 25 тыс. долл., который проходил в Джексоне (США), информирует со ссылкой на сайт btu.org.ua.

В финале турнира 21-летняя украинка, посеянная под первым номером, нанесла поражение представительнице Италии Гаи Санези - 6:0, 6:1.

По ходу матча, который длился 1 час 6 минут, Калинина один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть из одиннадцати брейк-поинтов. На пути к титулу в Джексоне уроженка Новой Каховки не проиграла ни одного сета своим соперницам.

Этот титул стал для Калининой девятым на турнирах ITF и уже третьим в текущем сезоне. В январе наша теннисистка одержала победу на двух турнирах с аналогичным призовым фондом в американских городах Дайтона-Бич и Уэсли-Чэпел.

Добавим также, этот турнира стал для нашей землячки первым за последние два месяца.

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