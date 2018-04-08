|В ГПСУ обнародовали разговор с дипломатами, которые помогали экипажу "Норд" выехать в РФ
|08.04.2018 20:34
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Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян обнародовал в Facebook фрагмент беседы с российскими дипломатами, которые пытались помочь членам задержанного судна "Норд" перебраться в Россию через пункт пропуска "Гоптовка", передает
"Фрагмент ночного общения на пункте пропуска "Гоптовка" с российскими дипломатами, которые "выполняют приказ", - подписал видео О.Слободян.
На видео слышно, как украинский пограничник спрашивает, может ли он пригласить граждан, которые следуют в авто, для процедуры прохождения пограничного контроля. На это ему отвечают, что "сейчас ответа на этот вопрос дать на могут" и что они "выполняют приказы". На вопрос пограничника, почему отказываются, чтобы граждане вышли из авто, мужчина отвечает, что нет гарантии, что они вернутся обратно в машину.
Напомним, ночью 8 апреля экипаж задержанного в Азовском море и арестованного рыболовецкого судна "Норд" пытался незаконно переправиться в Российской Федерации под прикрытием российских дипломатов.
Как сообщал 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.
Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест.
Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.
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