Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян обнародовал в Facebook фрагмент беседы с российскими дипломатами, которые пытались помочь членам задержанного судна "Норд" перебраться в Россию через пункт пропуска "Гоптовка", передает

"Фрагмент ночного общения на пункте пропуска "Гоптовка" с российскими дипломатами, которые "выполняют приказ", - подписал видео О.Слободян.

На видео слышно, как украинский пограничник спрашивает, может ли он пригласить граждан, которые следуют в авто, для процедуры прохождения пограничного контроля. На это ему отвечают, что "сейчас ответа на этот вопрос дать на могут" и что они "выполняют приказы". На вопрос пограничника, почему отказываются, чтобы граждане вышли из авто, мужчина отвечает, что нет гарантии, что они вернутся обратно в машину.

Напомним, ночью 8 апреля экипаж задержанного в Азовском море и арестованного рыболовецкого судна "Норд" пытался незаконно переправиться в Российской Федерации под прикрытием российских дипломатов.

Как сообщал 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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