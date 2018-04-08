По состоянию на 17.00 по местному времени на парламентских выборах в Венгрии проголосовало 63,21% избирателей, в последний раз такая высокая явка фиксировалась в 2002 году (65,56%) В Венгрии 8 апреля прошли выборы Фото: EPA Отмечается, что по состоянию на 17.00 (18.00 по Киеву) по местному времени проголосовало 63,21% избирателей, в последний раз такая высокая явка фиксировалась в 2002 году (65,56%). На выборах в 2014 году до 17.00 проголосовало 56,77% избитателей.Участки открылись в 6:00 по местному времени, голосование длилось до 19.00 (20.00 по Киеву).Как пишет издание Magyar Nemzet, после 19.00 возле участков оставались люди, следовательно всем ставшим в очередь до 19.00 разрешили проголосовать. Отмечается, что это предусмотрено венгерским законодательством, работу нескольких участков в Будапеште продлили на три часа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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