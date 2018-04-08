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В Венгрии зафиксирована высокая явка на парламентских выборах 8 апреля
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08.04.2018 20:41
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По состоянию на 17.00 по местному времени на парламентских выборах
в Венгрии проголосовало 63,21% избирателей, в последний раз такая
высокая явка фиксировалась в 2002 году (65,56%) В Венгрии 8 апреля
прошли выборы Фото: EPA Отмечается, что по состоянию на 17.00
(18.00 по Киеву) по местному времени проголосовало 63,21%
избирателей, в последний раз такая высокая явка фиксировалась в
2002 году (65,56%). На выборах в 2014 году до 17.00 проголосовало
56,77% избитателей.Участки открылись в 6:00 по местному времени,
голосование длилось до 19.00 (20.00 по Киеву).Как пишет
издание Magyar Nemzet, после 19.00 возле участков оставались
люди, следовательно всем ставшим в очередь до 19.00 разрешили
проголосовать. Отмечается, что это предусмотрено венгерским
законодательством, работу нескольких участков в Будапеште продлили
на три часа.
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