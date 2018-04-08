Впервые в новейшей истории россияне важнейшим праздником выбрали не Пасха или Новый год, а 9 мая - День победы.

Такие данные обнародовал ВЦИОМ, передает со ссылкой на .

День Победы назвали важнейшим 71% респондентов, Новый год - 60% (в 2014 году в этих праздников был результат 53% и 69% соответственно).

В тройку самых популярных праздников также вошел Пасху, который назвали важным праздником 31% респондентов. Хотя 77% россиян не соблюдают Великий пост перед Пасхой.

Также после распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации.

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