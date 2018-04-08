Президент Дональд Трамп заявил, что Россия заплатит «большую цену» за поддержку режима Башара Асада. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. Соответствующее заявление он сделал вскоре после того, стало известно о новой химической атаке в Сирии. Конечную ответственность за это преступление местные наблюдатели и затем Госдеп возложили на Москву как главного асадовского союзника.

«Много людей погибло, включая женщин и детей, в безумной химатаке в Сирии. Район, где разворачивается трагедия, изолирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного по имени Асад. Они заплатят большую цену», — пригрозил он, потребовав «немедленно» открыть гуманитарный коридор для специалистов, которые могли бы провести независимое расследование и оказать медицинскую помощь.

В следующем Twitter-сообщении Трамп посетовал на робость своего предшественника Барака Обамы, который, по мнению американского лидера, имел все возможности ликвидировать режим Асада.

«Если бы президент Обама задействовал бы свою «Красную линию на песке», сирийская катастрофа давно бы завершилась!», — сказал он, добавив, что в этом случае «животное по имени Асад отошел бы в историю».

Варианты ответа

Пока неясно, какие именно меры примет Белый дом в ответ на химатаку, однако, как сообщает ««, в администрации США в течение воскресенья намерены изучить разные варианты. Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

«Мы рассмотрим создавшуюся ситуацию позже сегодня. Я думаю, что мы получим новые сведения от команды, занимающейся национальной безопасностью», — сказал он в эфире телеканала CBS, не уточив деталей и отметив лишь, что члены правительства вскоре получат «свежие данные от команды по нацбезопасности».

В то же время один из ведущих советников президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности заявил в воскресенье, что США не исключают нанесения ракетного удара по Асаду.

«Я бы не стал отвергать никакие варианты развития событий», – заявил советник Белого дома по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт в интервью программе «На этой неделе» на канале АВС, передает ««.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «крайне тревожными» сообщения о химической атаке в Восточной Гуте и потребовал созвать Совет Безопасности ООН с целью срочной проверки ситуации, напомнив о намерении президента Эммануэля Макрона присоединиться к акции возмездия в адрес Асада в случае, если тот снова применит химическое оружие. По данным , ссылающейся на Reuters, глава французского внешнеполитического ведомства выразил свое резкое осуждение ситуации, сложившейся в городе Дума в течение 24 часов и назвал ее «немыслимым нарушение международного гуманитарного права». Ле Дриан отметил, что Франция будет вместе с союзниками работать над проверкой сообщений о химической атаке.

Химическое оружие было применено в Думе — одном из последних повстанческих оплотов в Восточной Гуте близ Дамаска. По данным активистов, вертолеты сбросили на мирное население бочки с ядом. Первая бомба попала в местную больницу, а вторая нападение, произведенная с применением смеси отравляющих агентов, в том числе нервно-паралитического вещества, ударила в соседнее здание. Предположительно целями были подземные укрытия, где люди — в том числе, вероятно, повстанцы — спасаются от бомбардировок целыми семьями. По разным оценкам, в результате вчерашнего применения химоружия в Думе погибли от 70 до 180 человек, при этом около тысячи получили травмы разной степени тяжести. Следует отметить, что в Восточной Гуте и ранее — примерно в начале марта — применялось химоружие, однако в гораздо меньших масштабах.

Госдеп обвинил Россию

Утром в Госдепе США сказали телеканалу CNN, что конечную ответственность за новую химатаку, произведенную официальным Дамаском, несет Российская Федерация.

«Как мы уже говорили, в конечном итоге именно Россия несет ответственность за бесчеловечное отношение к огромному числу сирийцев, подвергающихся воздействию химического оружия. Поддержка, оказываемая Россией режиму Асада, а также отказ прекратить использование химоружия в Сирии ставят под сомнение приверженность (Москвы) преодолению кризиса», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

В опубликованном позднее заявлении пресс-секретаря Госдепа Хизер Нойерт говорится, что США продолжают «внимательно следить за тревожными сообщениями» о предполагаемой химатаке, призывают Москву прекратить поддерживать Асада и угрожают «ответственностью» этим сторонам конфликта.

«Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить эту безоговорочную поддержку и сотрудничать с международным сообществом в целях предотвращения последующих варварских нападений с применением химического оружия», — говорится в заявлении Нойерт.

«Свидетельства местных активистов и медицинского персонала указывают на потенциально большое количество жертв, между которых — целые семьи, пытающиеся спастись в укрытиях. Эти данные — если они подтвердятся — вызывают ужас и требуют немедленного реагирования со стороны международного сообщества», — подчеркнула Нойерт.

«Режим Асада и его сторонники должны быть привлечены к ответственности, и любые дальнейшие атаки должны быть пресечены», — говорится в ее заявлении.

«Соединенные Штаты продолжают прилагать все усилия к тому, чтобы предотвратить применение химоружия в Сирии, и — в противном случае — готовы привлечь виновников к ответственности», — отметила она.

Нойерт напомнила о том, что годом ранее, 4 апреля 2017 года, «силы Асада провели атаку с использованием газа в городе Хан Шейхун, в результате чего погибли около 100 сирийцев». Отметим, что через несколько дней после той химатаки ВМС США выпустили около 60 крылатых ракет по аэродрому сирийского правительства, уничтожив около 20 процентов авиационного потенциала ВВС Асада.

У Асада и Путина ожидаемо опровергли выдвинутые обвинения, заявив о «фабрикации» дела о химатаке. Аналогичным образом российские власти называли постановочными кадры с задыхающимися от зарина детьми в Хан Шейхуне. Американские специалисты тогда подтвердили вину Асада и России.

США грозили возмездием

В середине прошлого месяца постпред США в ООН Никки Хейли предупредила, что Соединенные Штаты готовы снова нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в Восточной Гуте, Newsader. Она напомнила тогда, что в апреле 2017 года США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных сил, с которой вылетели самолеты для осуществления химической атаки в городе Хан-Шейхун.

«Совет Безопасности не смог подействовать, и Соединенные Штаты успешно нанесли удар по авиабазе, с которой Асад провел свою химическую атаку. Сегодня мы повторяем это предупреждение», — говорила дипломат.

К американской акции возмедия обещали также присоединиться Британия и Франция.

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, (Newsader)

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