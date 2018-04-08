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Тіна Кароль з сином Веніаміном посвятила паску (ФОТО)
08.04.2018 21:08
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Відома співачка Тіна Кароль ще тиждень тому, під час концерту "Тиждень прем'єр з Катериною Осадчею" зізнавалась, що готувати великодні страви вміє не найкраще, втім, святкувати буде, адже це - родинне свято.

Сьогодні у своєму Facebook зірка розмістила фото з сином Веніаміном. Хлопчик вже кілька років навчається у Англії і нечасто бачиться з зірковою матусею, але звісно ж, що Великдень мама й син провели разом.

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