В японской префектуре Фукуи в первый раз за 17 лет выпал снег в апреле в горах. Об этом сообщает Tjournal .

Отмечается, что в горных районах и в городе Оно высота снежного покрова достигла от 7 до 11 сантиметров. Температура снега соответствовала февральской норме, не поднимаясь выше 4-5 градусов.

Метеорологи рассказали, что осадки вызвала область низкого давления, образовавшаяся на побережье. Кроме того, их причиной стали потоки холодного воздуха. После того, как снегопад закончится, в регион придут дожди.

Также местные жители обнародовали на своих страницах в социальных сетях десятки снимков цветущей сакуры, припорошенной снегом.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 6 апреля, на центральной площади города Мукачево появились первые цветы на деревьях сакуры.

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