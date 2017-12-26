В оккупированном Россией городе Севастополь массово воруют игрушки, которые украшают городские елки, сообщает со ссылкой на .

По данным издания, больше только пострадала елка возле Дворца детства и юности. На дереве остались только лишь 5 игрушек, которые висят у самой макушки. Отмечается, что деньги на украшения для новогодних деревьев выделялись только раз. Для покупки новых шаров нужны новые средства.

О краже елочных игрушек в Севастополе пишет и пользователь Twitter с ником RoksolanaToday&Крым‏ и публикует свежее фото одной из городских елок. Также опубликовано фото, сделанное в том же месте в прошлом году.

Севастополь

На фото ёлка возле дворца пионеров!

До Лаптеландии мы как то даже и не знали,что игрушки с новогодней елки надо красть

Это ж у детей красть...своих детей...что с этими существами? кто они вообще? — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt)

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