|Крадут даже игрушки: опубликованы фото новогодних елок в Крыму (фото)
|26.12.2017 13:22
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В оккупированном Россией городе Севастополь массово воруют игрушки, которые украшают городские елки, сообщает со ссылкой на .
По данным издания, больше только пострадала елка возле Дворца детства и юности. На дереве остались только лишь 5 игрушек, которые висят у самой макушки. Отмечается, что деньги на украшения для новогодних деревьев выделялись только раз. Для покупки новых шаров нужны новые средства.
О краже елочных игрушек в Севастополе пишет и пользователь Twitter с ником RoksolanaToday&Крым и публикует свежее фото одной из городских елок. Также опубликовано фото, сделанное в том же месте в прошлом году.