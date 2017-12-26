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Крадут даже игрушки: опубликованы фото новогодних елок в Крыму (фото)
26.12.2017 13:22
Крадут даже игрушки: опубликованы фото новогодних елок в Крыму (фото) По теме:

В оккупированном Россией городе Севастополь массово воруют игрушки, которые украшают городские елки сообщает со ссылкой на .

По данным издания, больше только пострадала елка возле Дворца детства и юности. На дереве остались только лишь 5 игрушек, которые висят у самой макушки. Отмечается, что деньги на украшения для новогодних деревьев выделялись только раз. Для покупки новых шаров нужны новые средства.

О краже елочных игрушек в Севастополе пишет и пользователь Twitter с ником RoksolanaToday&Крым‏ и публикует свежее фото одной из городских елок. Также опубликовано фото, сделанное в том же месте в прошлом году.

 







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